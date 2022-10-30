هيئة الدواء المصرية تشارك في المؤتمر الثالث لمؤسسة الأهرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - شاركت هيئة الدواء المصرية برئاسة أ.د. تامر عصام، رئيس الهيئة، و أ.د. أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، في مؤتمر مؤسسة الأهرام في نسخته الثالثة، والتي جاءت بعنوان (الدواء والرعاية الصحية بالجمهورية الجديدة)، والذي عقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وذلك بحضور أ.د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، و أ.د. محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، و أ.د.، محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و أ.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس –رئيس المؤتمر، و أ.د. عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، و الأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمكتب جمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته، أعرب أ.د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته باستدامة تنظيم هذا الحدث الهام، وعن امتنانه لما تقوم به مؤسسة الأهرام، وكافة المؤسسات الصحفية المصرية من دعم لمنظومة الصحة بوجه عام، وقطاع الدواء على وجه الخصوص، وأن نجاح النظام الصحي المصري يتوقف على الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وعلى رأسه المؤسسات الصحفية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد على حرص الهيئة على دعم توطين الصناعات الدوائية الهامة، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية؛ لما لها من أهمية استراتيجية باعتبارها أمن قومي، وأن الهيئة تعمل على تقديم مختلف آليات الدعم اللازمة للشركات العاملة في مجال صناعة الدواء؛ سعياً نحو تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية.

وأكد رئيس الهيئة على تنامي محققات سوق الدواء المصري، واعتماده بشكل أساسي على الصناعة المحلية، مع الحرص الدائم على سرعة إتاحة الابتكارات الحديثة للمريض المصري.

وأشار إلى حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات العمل، مع التوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية؛ وقد تكللت تلك الجهود بالحصول على اعتمادات دولية متخصصة، أهمها اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الرقابة على اللقاحات (مستوى النضج الثالث)، وانضمامها إلى المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH)، وغيرها من التحالفات الدولية الهامة، وتنعكس أهمية تلك الاعتمادات في مساهمتها الفاعلة في زيادة الاستثمارات في القطاع الدوائي، وفتح أسواقاً جديدة للتصدير، وبناء جسور الثقة مع المستثمر الأجنبي.

وختاما، أكد رئيس الهيئة أن نجاح الدور التكاملي بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركائها في القطاع الدوائي وشركاء الصناعة قد ساهم بشكل كبير في نمو وتميز السوق الدوائي المصري، وأن الدولة المصرية تسير وفق خطة استراتيجية تستهدف استكمال محققات وممكنات التوطين المحلي للصناعات المتقدمة والمتخصصة.

جدير بالذكر أن الهيئة سوف تشارك على مدار المؤتمر في أكثر من جلسة حوارية، سيتم خلالها مناقشة العديد من المواضيع الهامة، مثل دور الدولة في دعم الصناعات الدوائية المتطورة، وخارطة الطريق في التحول الرقمي للقطاع الدوائي.