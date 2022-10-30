السفارة المصرية في الدنمارك تواصل نشاطها المكثف للترويج لمؤتمر تغير المناخ COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - في إطار مواصلة جهود الترويج لقمة المناخ المقبلة في نوفمبر القادم، قامت السفارة المصرية في الدنمارك بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية بتنظيم ورشة عمل لمناقشة أهداف المشاركة الدنماركية، وأوليات الرئاسة المصرية في المؤتمر، بحضور الشركات والمؤسسات الدنماركية المشاركة في المؤتمر، وعدد كبير من السفارات الأجنبية المعتمدة في الدنمارك.

هذا، وقد شارك السفير المصري أيضاً في الندوة التي عقدها مجلس السياسات الخارجية الدنماركي، حيث استعرض أخر تطورات التحضيرات الجارية والرسائل المصرية للمؤتمر بحضور عدد كبير من الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل المناخي، مشيراً إلى أن تخصيص يومين من الأيام الموضوعية في المؤتمر لقضايا الشباب والمجتمع المدني يعكس رؤية الرئاسة المصرية بأهمية انخراط المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ تعهدات المناخ.

وفي سياق متصل، نظمت السفارة مائدة مستديرة بالتعاون مع شركة COWI الدنماركية، حول الاستثمارات الأوروبية في مجال التحول الأخضر للطاقة في أفريقيا، بمشاركة كل من المبعوث الدنماركي للمناخ، ورؤساء وممثلي عدد من الشركات الدنماركية المشاركة في مؤتمر المناخ COP27.