مساعد وزير الخارجية: مصر تبذل جهودا فعالة لتنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - أكد مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكيتين، السفير حازم فهمي، أن مصر تمتلك مقومات فريدة وموقع استراتيجي محوري وريادة عالمية وتاريخ عريق ما يمكنها من قيادة العمل الدولي في قضية المناخ وتحقيق نتائج أيجابية تسهم بفعالية في استقرار الأوضاع الدولية.

وأضاف فهمي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر تبذل جهودا فعالة لتنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب الاستعدادات الخاصة بالقمة التي تعد حدثا دوليا هاما.

وتابع أن مؤتمر قمة المناخ يمثل أكبر تجمع دولي يناقش قضايا المناخ، وأن مصر تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم مثل تلك الأحداث؛ فقد استضافت العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبري.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الثقافي لعضو مجلس النواب الدكتورة آيات الحداد بالإسكندرية، حيث كان ضيف شرف الصالون الدكتور محمود محي الدين" رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأردف السفير حازم فهمي: "نحن محظوظون أن لدينا مدينة عالمية مثل شرم الشيخ مدينة السلام والتي ستستضيف فعاليات قمة المناخ نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهدها ما يزيد على 30 ألف مشارك دولي" موضحا أن قمة المناخ COP 27 تنعقد في ظل تحديات دولية كبري لها تأثيرات على العديد من الموضوعات، وفي ظل تداعيات كثيرة تؤثر على مواجهة التغيرات المناخية عالميا بما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل مستقبل أكثر استقرارا وأمنا على المستوي الدولي.

وأشاد بالصالون الثقافي لعضو مجلس النواب آيات الحداد؛ والذي تحدث فيه الدكتور محمود محي الدين حول أهمية المؤتمر والذي يمثل أكبر حدث دولي يناقش قضايا العمل المناخي، وتناول محي الدين الجهود المصرية الفعالة في تنظيم واستضافة الحدث وتنفيذ التعهدات الدولية بما يحقق النفع للبشرية ويعزز الأمن والاستقرار الدولي.

وأشار السفير حازم فهمي إلى أن لقاء الصالون جمع نخبة من المتخصصين والخبراء في كافة المجالات وتم مناقشة الموضوعات والمحاور المتعلقة بقمة المناخ وأهميتها الدولية، لافتا إلى أن صالون الدكتورة آيات الحداد والمناقشات الثرية تسهم بفاعلية في نشر الوعي البيئي والمناخي والذي يعد من القضايا الهامة جدا في عالمنا المعاصر.

شارك في اللقاء، الذي تناول مجموعة من المحاور، نخبة من الدبلوماسيين والمتخصصين الدوليين منهم السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق الدكتور محمد عبد اللاه، وعميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية الدكتور السيد