نائب وزير الكهرباء يفتتح معرض ومؤتمر «مصر للطاقة»

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، النسخة السنوية الواحدة والثلاثين من معرض ومؤتمر "مصر للطاقة" الذى يعقد فى القاهرة فى الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2022 فى مركز مصر الدولى للمعارض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





ويعد "مصر للطاقة" أكبر تجمع لخبراء الطاقة فى شمال إفريقيا، وهذا الحدث هو جزء من سلسلة أحداث الطاقة فى Informa Market والتى تشمل أحداث الطاقة العالمية الأخرى مثل Middle East Energy وNigeria Energy. وتجمع شركة إيجيبت إنرجى أكثر من 120 من مصنعى وموردى الطاقة من جميع أنحاء العالم لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التى تغطى سلسلة قيمة الطاقة بأكملها من مولدات الطاقة وأنظمة تخزين الطاقة وإدارة الطاقة والكابلات عالية ومنخفضة الجهد، نقل وتوزيع الطاقة، الألواح الشمسية، الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء. مؤتمر مصر للطاقة 2022 هو حدث استراتيجى يتكون من ثلاثة مؤتمرات تهدف إلى جمع صناع القرار فى صناعة الطاقة واللاعبين الرئيسيين والخبراء والمبتكرين والباحثين والتكنولوجيا من القطاعى الخاص والحكومى لمناقشة أحدث الابتكارات والمشروعات والاستثمارات، واللوائح، والفرص فى الصناعة، للتواصل وتطوير الحلول لتلبية النمو السريع للطاقة فى مصر والمنطقة.

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