جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة مبادرة "حياة كريمة" مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظة سوهاج. وأوضحت أنه تم تجهيز كل الخدمات اللوجستية المقررة لهم طبقا للبرنامج المقرر لهم بالأسبوع الثانى. يذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الأسبوع الثانى للبرنامج التدريبى «ابدأ حياة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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