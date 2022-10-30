القوات المسلحة تنظم مؤتمر دول حوض البحر المتوسط لجراحات المسالك البولية

جدة - نرمين السيد - وشملت فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التى نفذت بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية مصطفى كامل، وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة.

كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك البولية من العسكريين والمدنيين للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية، كما نظم على هامش المؤتمر معرض لشركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية شارك به العديد من الشركات والمستشفيات المختلفة.

وألقى الدكتور على عبد الكريم أستاذ المسالك البولية بجامعة الإسكندرية سكرتير عام المؤتمر، كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أوضح خلالها أن المؤتمرات الطبية أداة فعالة لنقل مهارات شباب الأطباء وإتاحة فرص الإطلاع أمامهم، مشيرا إلى أن المؤتمر عقد بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية مما أعطى المؤتمر الطابع الدولى.

وأكد مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، أن المؤتمر يرتكز على كل ما هو حديث فى مجال المناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية، مشيرا إلى أهمية عقد العديد من الدورات الأكاديمية لشباب الأطباء لتطوير قدراتهم الطبية فى مجال المناظير الدقيقة.

فيما ألقى مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، كلمة أشار فيها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمى والتدريب الطبى المستمر وتطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لتقديم خدمات متطورة بجميع المجالات الطبية لأبناء الشعب المصرى.