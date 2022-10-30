الرئيس السريلانكى يستقبل السفير المصرى فى كولومبو

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جدة - نرمين السيد - وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على إعطاء دفعة قوية لها، خصوصا وأن العام الجارى يصادف مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسريلانكا، ورحب الرئيس السريلانكى بإصدار طابع تذكارى بهذه المناسبة.
واستعرض الرئيس السريلانكى، الأزمة الاقتصادية فى البلاد وما شهدته من تحسن تدريجى مستمر على مدار الشهور الماضية، وهو ما انعكس على أوضاع المواطنين وكذلك على استقرار سعر صرف العملة وبدء تدفق السائحين للبلاد.
كما أعرب الرئيس السريلانكى، فى نهاية اللقاء عن تطلعه للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وإجراء محادثات معه.
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