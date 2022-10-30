البابا تواضروس: زراعة 100 شجرة من كل كنيسة دعما لنجاح COP27

وفى شهر ديسمبر من العام الماضى أطلق قداسته مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "ازرع شجرة"، التى من خلالها شجع قداسة البابا الإيبارشيات والكنائس على زراعة الأشجار على أن تقوم كل كنيسة بزراعة 100 شجرة على الأقل، دعمًا ومساندة لمصر فى تنظيم النسخة المقبلة من مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27.
واليوم وبتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى قام المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات بتزيين سور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برسائل توعية للشعب المصرى من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال أيام.
وحملت عبارات التوعية الرسائل التالية:
وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا (تك 2: 15)
طوبى لمن يزرع شجرة
استهلاك طاقة أقل = بيئة أنظف
الأرض أمنا الغالية.. حافظ عليها
نصلى جميعًا من أجل نجاح فعاليات هذا المؤتمر المهم
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