السفارة المصرية فى الدنمارك تواصل الترويج لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى الدنمارك، بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية، ورشة عمل لمناقشة أهداف المشاركة الدنماركية، وأوليات الرئاسة المصرية فى المؤتمر، بحضور الشركات والمؤسسات الدنماركية المشاركة فى المؤتمر، وعدد كبير من السفارات الأجنبية المعتمدة فى الدنمارك.





وشارك السفير المصرى، أيضا فى الندوة التى عقدها مجلس السياسات الخارجية الدنماركى، واستعرض آخر تطورات التحضيرات الجارية والرسائل المصرية للمؤتمر بحضور عدد كبير من الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل المناخى، مشيرا إلى أن تخصيص يومين من الأيام الموضوعية فى المؤتمر لقضايا الشباب والمجتمع المدنى يعكس رؤية الرئاسة المصرية بأهمية انخراط المؤسسات والمنظمات غير الحكومية فى تنفيذ تعهدات المناخ. وفى سياق متصل، نظمت السفارة مائدة مستديرة بالتعاون مع شركة COWI الدنماركية، حول الاستثمارات الأوروبية فى مجال التحول الأخضر للطاقة فى إفريقيا، بمشاركة كل من المبعوث الدنماركى للمناخ، ورؤساء وممثلى عدد من الشركات الدنماركية المشاركة فى مؤتمر المناخ COP27.

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