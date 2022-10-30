رئيس تحرير صحيفة الجمهورية: مبادرة حق الوطن فرصة لمواجهة حملات التشكيك والتشدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - خلال إطلاق مبادرة "حق الوطن" التي تنظمها وزارة الأوقاف أكد الأستاذ/ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية أن قضية الوعي هي سلاح مهم لمواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة وحماية الوطن، فعدم وجود الوعي لدى بعض الشباب سبب رئيسي لسقوط دول أصبحت في براثن الفوضى، فالفكرة الرئيسية تدور حول كيفية حماية الأوطان وحماية الأديان، مؤكدًا أن أهل الدين عليهم دور رئيسي في مواجهة هذه الأفكار، وهذه المبادرة فرصة لمواجهة حملات التشكيك والتشدد والتطرف ، والأمر الثاني نشر مكارم الأخلاق، فديننا دين مكارم الأخلاق يقول تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم"، ويقول تعالى: "ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، فالرفق بالناس وإيصال المفاهيم الصحيحة للناس هذا دورنا، مشددًا على ضرورة التنبه للغزو الثقافي الذي تبثه مواقع التواصل الاجتماعي.