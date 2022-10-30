سفير مصر في الصين يشارك في منتدى حول تمويل التنمية في مدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - شارك السيد السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، في منتدى حول تمويل التنمية نظمه بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بالتعاون مع وزارة المالية الصينية، حيث تناول السيد السفير في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى دور مصر في دفع التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويلية جديدة ومتنوعة لتمويل التنمية في الدول النامية ، ومن ثم أهمية دور بنك التنمية الجديد في تمويل تلك المشروعات بما في ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص ، مؤكداً في هذا الصدد على أن قبول مصر في عضوية البنك في ديسمبر الماضي يعزز من دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي، ويبرهن على دور مصر المحوري كأحد أكبر الدول النامية والاقتصادات البازغة في العالم، وأكد على استعداد مصر للتعاون مع الدول الأعضاء بالبنك.

وأشار السفير المصري إلى اهتمام مصر بالانخراط في آليات تجمع البريكس باعتباره يمثل منصة للتعاون بين الدول النامية والاقتصادات البازغة، ومن ثم حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في قمة البريكس في عام ٢٠١٧ ومشاركة سيادته افتراضياً في الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذي عقد في إطار قمة البريكس في يونيو الماضي، وتأكيد سيادته على ترحيبنا بالانضمام لبنك التنمية الجديد والذي يسهم من خلال آلياته التمويلية في دفع التعاون بين دول البريكس والدول النامية الأخرى.