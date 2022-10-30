رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: حق الوطن يقتضي ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - خلال إطلاق مبادرة "حق الوطن" التي تنظمها وزارة الأوقاف أكد الأستاذ/ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أننا نعيش وسط عالم مضرب بأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية متلاحقة فرضت تحديات ضخمة وأعباء متلاحقة، مما يفرض على الجميع الاصطفاف لمواجهة هذه المخاطر بالغة الدقة.

وهناك مشروعات قومية ضخمة ساهمت في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل، فعبرت مصر بنجاح أزمة كورونا التي ضربت العالم أجمع، وفي أزمة أوكرانيا وروسيا التي فرضت تحديات أشد مما سمح لبيئة الشائعات والمعلومات المغلوطة أن تنتشر بين المجتمع، وهذه الشائعات والأكاذيب أظهرت أهل الشر الذين يستهدفون التلاعب بالعقول وزعزعة ثقة الشعب في قياداته ومؤسساته بأساليب مختلفة ورخيصة عبر أبواقهم الإعلامية المضللة ومنصات التواصل المأجورة.

مضيفا أن حق الوطن يقتضي ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد الشائعات أو نشرها بأي صورة من الصور، حيث إننا نعيش فضاءً إعلاميا مفتوحا، وهنا يأتي دورنا في ضرورة كشف الحقائق للمواطنين بإبراز المعلومات من وسائلها الأصيلة.

مؤكدا أن حق الوطن يتطلب منا الاعتراف بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع ويلمسها الجميع بجهد المصريين وعرقهم وسواعدهم، كما يتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لمواجهة دعاة الفتنة والفوضى، والعمل على نشر الحق والخير وزيادة الجهود الوطنية لدعم الأمن والاستقرار ومواجهة دعاة اليأس والإحباط، وبث رسائل الأمن والطمأنينة بين المواطنين والعمل الجاد منا جميعًا كل في موقعه.