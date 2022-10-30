رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: دور الأئمة والواعظات كبير في التواصل مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - خلال إطلاق مبادرة "حق الوطن" التي تنظمها وزارة الأوقاف أكد الأستاذ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن دور الأئمة والواعظات كبير في التواصل مع الجماهير، حيث أنهم موجودون في القرى والمدن ولهم احتكاك مباشر بالجماهير ومعرفة آرائهم وما يدور بعقولهم.

موضحًا أن رسالة الإسلام لخصت في مكارم الأخلاق، فقال تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ"، فمكارم الأخلاق تقتضي مراعاة أحوال المجتمع، والتواصل معهم عن طريق أدوات التواصل العصرية والفضاء الإلكتروني، وتوعية المجتمع بالقضايا العصرية، وعلينا توجيه الوعي المجتمعي، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي قنبلة موقوتة، ورسالتنا دعوة المجتمع إلى نشر مكارم الأخلاق، والحفاظ على المجتمع من استقطاب مواقع التواصل وغيرها التي تتعارض مع قيمنا الأخلاقية.

مضيفا أن الأئمة والدعاة ووسائل الإعلام مهمتهم واحدة هي مواجهة السلوكيات السلبية والأفكار المتطرفة.