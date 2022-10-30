في لقاء وزير القوى العاملة مع ”شركة 3s”:ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته صباح اليوم الأحد ، بديوان عام الوزارة ،وفدا من شركة 3S للبرمجيات برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة ، لمناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل و رعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار سعي "الوزارة"، لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،ويأتي ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة،و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير أن الدولة المصرية تسعى الى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال هذا التوجه الى ميكنة خدمات الوزارة ، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية ، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.وطالب الوزير من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها الكترونيا ، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم،ووجه الوزير ،لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة بشكل كامل .

وقال المهندس عمرو حاتم مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات السلمية، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل ،فضلا عن اليات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ،توسيع تقديم الخدمات بالتواصل المستمر مع المستفيدين ،ومتابعة استلام المنح وتوفير فرص العمل، بالاضافة الى مواجهة كافة الأخطاء وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها...واستعرض وفد الشركة مشروع البرنامج ، ومكوناته، ودورة العمل المقترحة، وخطة التنفيذ.

يذكر أنه تم تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـ ( Software S3) و هي شركة رائدة في تكامل الأنظمة والبرمجيات التي تقدم حلولاً مبتكرة ، بتقديم مقترح لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من واقع الخبرات المكتسبة من العمل في كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009 ، لبعض الجهات الحكومية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة : حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، ايمان عبد الغني رئيس الادارة المركزية للمعلومات،محمد البدوي أمين عام صندوق الطوارئ، دكتور مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، أحمد اسماعيل مدير عام متابعة شئون المديريات،رضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، هبة محمد باحث شئون عمالة غير المنتظمة، سيد محروس مسئول ادارة العمالة غير المنتظمة، مهندس ايمن زكي مطور نظم ،محمد كمال مسئول التحول الرقمي،أشرف عيد باحث بالادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة...وعن وزارة الاتصالات:مهندس محمد عمران مدير مشروع، مهندسة ايناس عقاب المدير التنفيذي للبروتوكول.. وعن الشركة: المهندس سامح محسن ابراهيم مدير قطاع، مهندس أحمد فيصل المدير الاقليمي، مهندس أسامة يماني مدير مشروع.