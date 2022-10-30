معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية في مجال بناء القدرات للدبلوماسيين الأفارقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - قام معهد الدراسات الدبلوماسية على مدار أسبوعين بتنظيم واستضافة دورة تدريبية في مجال بناء القدرات للدبلوماسيين من الدول الأفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الأنجليزية، وذلك ضمن برامج التعاون السنوية التي تقدمها وزارة الخارجية، إرتكازاً على علاقات مصر التاريخية وأواصر الصداقة الممتدة التي تجمعها بالدول الأفريقية الشقيقة.

وقام بإفتتاح أعمال الدورة كل من السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية. كما شارك في هذه الدورة، التي ينظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 19 دبلوماسياُ أفريقياً من وزارات الخارجية في 13 دولة هي السودان وجنوب السودان وجامبيا وسيراليون والكاميرون وموزمبيق وغانا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو ونيجيريا وناميبيا ومالاوي وزيمبابوي.

هذا، وتناولت الدورة في محاورها الرئيسية، مجموعة من القضايا السياسية والإقتصادية والتنموية الراهنة وذات الأولوية للدبلوماسية الأفريقية، وسلسلة من التدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير المهارات وبناء القدرات الدبلوماسية للمشاركين في مجالات القانون الدولي، وتنظيم المؤتمرات الدولية، والمراسم، والتفاوض، وإدارة الأزمات، والتواصل مع وسائل الإعلام.