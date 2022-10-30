مرصد الأزهر: نولى اهتماما كبيرا لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ريهام سلامة، المدير التنفيذى لمرصد الأزهر، إن السبب الرئيس لمنتدى "اسمع واتكلم 2" هو ما رصدناه من تغير كبير على كافة المستويات؛ كان من أهمها التغير الفكرى والقضايا المتجددة الموجودة على الساحة، والتى كان لا بد للأزهر الشريف أن يشتبك معها؛ قيامًا بواجبه الدستورى من ناحية، وحمايةً لشبابنا وتحصينهم بقناعات وسطية فيما يتعلق بالأفكار المتطرفة من ناحيةٍ أخرى.





وأضافت فى كلمته، خلال افتتا منتدى اسمع واتكلم 2: يعد المنتدى جسرًا يصل ما بين المؤسسة الأزهرية وشباب وطننِا الحبيب، فهو جسر علمى ومعرفى وحوارى ممتد دائما؛ حتى بعد انتهاء فعاليات هذا المنتدى عبر وسائل التواصل المختلفة، "وهنا نؤكد أن كافةَ أسئلتكم وأفكاركم ومقترحاتكم فى عين الأزهر وقلبِه، يوليها رعايةً كبيرةً ويعتبر ذلك من أكبر الأدوار التى يقوم بها فى الوقت الراهن، أعنى حماية الشباب من الأفكار الهدامة وتوضيح الآراء الدينية الوسطية، وكذلك الاستماع لشبابنا فيما يَشْغَل أذهانهم من أفكار؛ بهدف حماية شبابنا من الأفكار المتطرفة والدعوات الهدامة للإنسان قبل البنيان". وأوضحت المدير التنفيذى لمرصد الأزهر أن منتدى "اسمع واتكلم 2" يسلط الضوء على أربع محاور مهمة هى: الكلام على قضية الحرية، وهل لها حدود أم مطلقة، وأما المحور الثانى فهو يتناول الحوار وأثره فى مكافحة التطرف وصنع السلام الإنسانى، بينما يتناول المحور الثالث الشذوذ وهل هو فطرة أم فكرة؟ وهذا المحور شديد الحساسية، أما المحور الرابع فهو مما يكثر الكلام عنه لا سيما فى هذه الأيام، وهو متعلق بالمرأة والقضايا المرتبطة بها بين الدين والعرف، وكيف ظُلمت فى بعض الأعراف السائدة الآن، أو من خلال الفَهم الخاطئ لنصوص الشريعة.

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