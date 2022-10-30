الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس لتوعيتهم بمخاطر المخدرات

جدة - نرمين السيد - قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بعقد عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مرحلتى (الإعدادية - الثانوية)، لتقديم التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها، وتأثيرها السلبى وخطورتها على تلك الفئة العمرية.





واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتعريفهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية. وشملت اللقاءات - التى استهدفت طلبة المرحلتين "الإعدادية - الثانوية" - توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة، وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط العديد من القضايا، والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة، ولاقت تلك المبادرة إشادة واستحسانا من العاملين بوزارة التربية والتعليم. يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع، بالإضافة إلى حرص الوزارة على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.

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