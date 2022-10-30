سند المعلم.. مبادرة حكومية لدعم المدرسين ماليا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق مشروع "سند المعلم"، والذى يهدف إلى جعل المعلمين يشعرون بالأمان فى مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التى سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين.





ويوضح الفيديوجراف، أبرز ملامح المشروع، الذى ينفذه شركة مصرية متخصصة فى الخدمات المالية، وحاصلة على ترخيص من البنك المركزى. ويتضمن مشروع سند المعلم عددا من الخدمات مثل خدمة "اقبض بدرى"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "ادفع فواتيرك"، التى تمكن المعلم من سداد فواتيره مثل التليفونات والكهرباء وغيرها بدون الذهاب إلى الجهة المختصة، ومن المقرر تطبيقه بداية الشهر المقبل.

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