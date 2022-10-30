محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، الجهات المعنية بتكثيف الحملات التوعوية بشأن تفعيل إجراءات الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"؛ وذلك فى إطار العدد التنازلى لمؤتمر المناخ العالمى COP27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل.





وقال الشريف، فى تصريح اليوم الأحد، إننا نسعى لجعل الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التى تسببها المواد البلاستيكية والتى تشكل بشكل سلبى على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

فى السياق ذاته، أطلق حى العجمى، برئاسة السيد موسى، عددا من حملات التوعية للمواطنين بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، بالإضافة عقد ندوات بالمدارس بنطاق الحى بالتنسيق مع الجهات المعنية لحث الطلاب على استبدال أكياس البلاستيكية بأكياس ورقية صديقة للبيئة بالتوازى مع حملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما سيتم توزيع أكياس صديقة للبيئة خلال حملات التوعية.

وفى حى الجمرك، برئاسة وليد البيلى، قامت الإدارات المعنية بالحى بتنسيق يوم ثقافى لتنميه المهارات الفكرية والحركية للأطفال ولذوى الهمم، والتوعية بمبادرة "لا للأكياس البلاستيكية" وترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال مسرح عرائس، وورش عمل رسم وتلوين وألعاب تفاعلية ومسابقات وتوزيع هدايا على الطلاب، وذلك بمدرسة جمال الدين الأفغانى (ضعاف السمع) باللبان، وقصر ثقافة الأنفوشى.