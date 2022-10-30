كرم جبر إلى الوعاظ والواعظات: التوعية المجتمعية بقيمنا وأخلاقنا دور في رقابكم إلي يوم القيامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية أن وزارة الأوقاف تخوض أعنف المعارك الدعوية في تاريخها.

وأوضح الجندي بأن دعاة الأوقاف يواجهون كل شياطبين العالم عبر السوشيال ميديا.

لافتاً الي أن اقل عبء علي الامام الآن هو صعود المنبر وعليه عبء كبير وهو خطبة السوشيال ميديا ومواجهة الأفكار التي تبث عبر السوشيال ميديا والتي تعمل علي تقويض الاوطان مضيفا نحن نعاني من تأخر البعض في فهم هذا العالم.

وأوضح الجندي أن المجتمع اصبح دول وكل دوله لها تحدياتها وتساءل لماذا يصدر البعض لدينا افكار وايديولوجيات مختلفه عن بلادنا، موجها رسالة الأئمة يجب ان تنتبهوا الي خصوصية الوطن فمصر لها فقه خاص لا يدركه الكثير.

ومن جانبه قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مؤتمر صحفي عقد لتدشين مبادرة حق الوطن: إن رسالة الاسلام لخصت في مفهوم عظيم وهو "إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق" وهي قاعدة لابد وأن تحكمنا جميعا، وهو ما يقتضي النظر إلي الحالة الاعلامية ككل.

ولفت جبر، إلى أن لدينا في مصر اكثر من ٧٠ مليون صفحة على فيسبوك، بعضها يتناول وقائع قذف وسب وانتهاك لقيمنا واخلاقنا وهي تحتاج إلي الوعي والتنوير وهنا يأتي دور الوعاظ ورجال الدين لتوعية المواطنين بأخلاقنا وقيمنا وخلق وعي حتي لا يتحول الهاتف بما ينقله عبر وسائل التواصل إلى قنبلة تنفجر في وجه الجميع.

وتابع، كما أن هناك منصة وصل حجم مشتركيها الي ٨ مليون تبث مواد شديدة العنف تشجع على القتل والانتهاك لذا نجد الآن جرائم خارجة عن العقل.

وضرب كرم جبر، مثلا بأنه خلال فترة من الفترات انتشرت أفكار مثل " قتلاكم في النار وقتلانا فى الجنة" رغم أنه قد يكون القتيل مسلم راح ضحية ارهاب غاشم وهو يدافع عن وطنه.

وتابع ، هناك ايضا قضية رفع شأن المرأة ورفع الظلم عنها لأن الاسلام قد كرمها أكبر تكريم، وفي فترة من الفترات ظهرت فتاوي عن جواز نجاح البنت قبل البلوغ، وهنا يجب أن نكون مرتبطين بالمجتمع وقضاياه .

وأكد جبر، لا نريد استخدام دعاوي أو افكار للتنكيل بالمرأة تحت أي سبب من الأسباب، ولكن لابد وأن نرفع الظلم عن المرأة مثل المرأة المعيلة والمطلقة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن دورنا كاعلام أن نلزم تلك المنصات على القيم المجتمعية ، كما وجه كلمته إلى وعلظ وواعظات الأوقاف قائلا : التوعية بقيمنا واخلاقنا دور في رقابكم إلي يوم القيامة.

وأضاف: أنتم رسل لنقل رسالة الوعي والتنوير ونشرها في المجتمع بما يتفق مع الإسلام، و لن نجد افضل من علماء الدين والوعاظ والواعظات لايصال رسالة إلى المواطنين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمسجد النور بالعباسية منذ قليل لتدشن وزارة الأوقاف مبادرة: "حق الوطن"، بمسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وبمشاركة كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، و عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.