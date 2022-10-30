وزير الأوقاف يطلق مبادرة "حق الوطن" بمسجد النور بالعباسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف ، مبادرة "حق الوطن"، بمسجد النور بالعباسية، يأتي ذلك في إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق المبادرة في جميع مساجد مصر ولمدة شهر كامل ، والتي تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك بحضور جمع من الأئمة والواعظات.

وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وبمشاركة كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، إن مبادرة حق الوطن لها اربعة أهداف أساسية هي أولها الوعي بأهمية الوطن وحقه علينا، وثانيا أهمية العمل والإنتاج مع ما تقدم عليه مصر ولابد وأن نشجع الصناعة والإنتاج.

وتابع وزير الأوقاف، ثالثا العمل والانتاج فعمل العامل في مصنعه من فروض الكفايات وجزء من التعبد إلى الله عز وجل، و رابعا العمل على استعادة منظومة قيمنا الجميلة والأخلاق، ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي واللهث خلف "التريند" يجد أن علينا العمل كمؤسسات دينية بشكل جاد لاستعادة قيمنا ومنظومة اخلاقنا.