”القوى العاملة” تحذر من أساليب النصب على المواطنين بشأن منحة العمالة غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تحذر وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"،وذلك من خلال الاتصال ،أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة،بهدف جمع بياناتهم،ومطالبتهم بدفع رسوم ،والنصب عليهم..

وتهيب "الوزارة" في بيان لها اليوم الاحد، بالمواطنين ،بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب ،وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،وان التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط.

وتؤكد "الوزارة"، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي" facebook"،تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"،وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة،فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg، كما تقوم "الوزارة"حالياً بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك "العمالة "على أرض الواقع في مواقع عملهم ،بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل اوسع، تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.