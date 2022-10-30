ويقوم على تنفيذ المشروع شركة مصرية متخصصة فى الخدمات المالية، وحاصلة على ترخيص من البنك المركزى.
ويقدم المشروع للمعلمين مجموعة من الخدمات المالية المتميزة، وهى: خدمة اقبض بدرى، خدمة عروض التقسيط، وخدمة ادفع فواتيرك.
وتمكن خدمة "اقبض بدرى" المعلمين من الحصول على رواتبهم مبكرا بأسبوع أو أكثر فى بعض الحالات، أو الحصولة على نسبة حتى 300% من الراتب فى بعض الظروف الطارئة، ومن ثم السداد على 10 أشهر بدون فوائد.
أما خدمة ادفع فواتيرك، فتساعد المعلم على سداد جميع الفواتير مثل الكهرباء والبترول والتليفون، دون الذهاب للجهات المختصة، وخدمة عروض التقسيط، فتساعد المعلم على شراء سلع بتقسيط على الراتب.
وأكد الوزير، أن مثل هذه الخدمات تهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين فى المجتمع، ورد الجميل لهم، وبناء الثقة فى توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم فى بذل قصارى جهدهم وعطائهم المستمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سند المعلم.. خدمات مالية لمواجهة الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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