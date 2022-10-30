علشان نسمعكم.. جلسات حوار مجتمعى لـ«حياة كريمة» فى قرى قنا

جدة - نرمين السيد - إنجازات ملموسة، وحالة من الفرحة يعيشها أهالى الوحدة المحلية لقرية "دندرة" فى محافظة قنا، عقب انطلاق أولى الحوارات المجتمعية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى قرى المرحلة الثانية، للاستماع إلى مطالب الأهالى وبحث متطلباتهم.





مشروعات الصرف الصحى والمدارس، والوحدات الصحية، والمستشفيات، ومراكز الشباب، ومحطات مياه الشرب، والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية، أبرز المتطلبات التى ناقشها الأهالى فى ذلك الحوار، مشيرين إلى أن تلك المبادرة هى شعاع الأمل المنتظر لنقل القرية والنجوع نقلة حضارية، لتصبح القرى فى اكتفاء ذاتى من الخدمات، بدلا من التنقل إلى رؤوس المراكز والمدن لتلقيها.

تقول عيشة عايش، سيدة من أهالى قرية دندرة، لـ"دوت الخليج"، إن القرية تعانى من نقص كبير فى المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، خصوصا فى مجال الصرف الصحي، فنحن نعانى من تهميش كبير على مدى السنوات الماضية، ولكن "حياة كريمة" بمجرد نزولها على أرض الواقع، والبحث عن المشروعات التى تحتاجها القرية، أعطتنا بصيص نور، وشعاع أمل، من أجل انتهاء معاناتنا مع مشكلة المياه الجوفية.

وتابع محمود راضى، من أهالى القرية، أن مؤسسة "حياة كريمة"، استمعت لكل مطالبنا والتى يمكن أن نوجزها فى الحصول على خدمات الصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية، والتى ستسهم فى حالة من الارتياح بين الأهالى جميعًا، والذين يتكبدون أموالا طائلة فى سبيل الحصول على الخدمات الصحية أو الذهاب إلى المدارس فى القرى المجاورة.

ووجه الدكتور خالد محمود، من الأهالى، شكره وتقديره من خلال "دوت الخليج"، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشرف الداودى، محافظ قنا، ومسؤولى ومنسقى ومتطوعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لجهودهم المبذولة فى سبيل تنفيذ تلك المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات الخدمية، ومن أحل تحديد الأولويات والبدء فى تنفيذ تلك المشروعات المستهدفة بنطاق القرى.

وقالت الدكتورة نجوى الهوارى، إحدى منسقات المبادرة فى قنا، إن الجلسات الخاصة بالحوار المجتمعى، شهدت العديد من الطلبات التى تقدم بها الأهالى، وتم تسجيل كل الاحتياجات والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة حول المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها فى الفترة المقبلة، وتلقت العديد من الطلبات من الحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية بالقرية والقرى المجاورة لها.

فيما أوضحت الدكتورة سميحة عبدالرحيم، المنسق الميدانى لمبادرة "حياة كريمة" فى محافظة قنا، عدد المشروعات التى نفذتها المبادرة فى صعيد مصر وهو غير مسبوق، مشيرة إلى أن انطلاق أولى جلسات الحوار بمراكز وقرى المرحلة الثانية، انطلق بحضور منسقى المؤسسة بالمحافظة، ونائب رئيس مجلس مدينة قنا، ورئيس المجلس القروى لقرية دندرة، ومدير متابعة المشروعات بوحدة، وعدد من القيادات الطبيعية والعمد والمشايخ وجمع كبير من أهالى القرية.

وأكد محمود ياسين، منسق مبادرة "حياة كريمة" لمركز قنا، أن الحوار المجمعى، هدفه التعرف على مطالب الأهالى وما يحتاجونه من مشروعات خدمية، خصوصا أنه سيتم تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية، ووفقًا لمقاييس واشتراطات البناء الحديثة.