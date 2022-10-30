وزير الأوقاف خلال إطلاق مبادرة «حق الوطن»: الحفاظ على بلدنا واجب شرعى

جاء ذلك فى كلمة وزير الأوقاف خلال إطلاقه اليوم الأحد، مبادرة "حق الوطن" بمشاركة كل من: كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجمع من الأئمة والواعظات.
وشدد وزير الأوقاف على أن الوطنية ليست ادعاء بل هى انتماء بالجهد والعرق والعمل الجاد، فالعامل فى مصنعه والفلاح فى أرضه والعالم والمفكر والإعلامى والطبيب كل فى مجاله، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه إلى وطنه واعتزازه، ومن ثمة أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن" فى جميع مساجد مصر ولمدة شهر كامل، وتشمل المبادرة خطبة الجمعة الماضية التى خصصت للحديث عن "حق الوطن"، ويتبعها الأسبوع الدعوى وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.
وعن أهداف المبادرة، أكد وزير الأوقاف أننا عددنا أهدافنا فى هذه المبادرة بأربعة أهداف رئيسة يتفرع منها أهداف فرعية عديدة منها: الوعى بأهمية الحفاظ على الوطن، وبيان أهمية العمل والإنتاج، والعمل على استعادة قيمنا الجميلة وأخلاقنا الأصيلة، وترسيخ أسس التكافل والإسهام العملى فيها.
واختتم وزير الأوقاف كلمته بأنه من ذلك أيضا أن ضاعفنا كل ما نقوم به فى مجال خدمة المجتمع وبدأنا بمضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة على الأسر الأولى بالرعاية من مائتى طن على مائتى ألف أسرة شهريا إلى أربعمائة طن على أربعمائة ألف أسرة، مع بعض الإجراءات الأخرى من الموارد الذاتية للوزارة.
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