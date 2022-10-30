نيفين جامع: حريصون على تطوير قدرات المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة لتطوير إنتاجية وقدرات المشروعات الصغيرة لتغطية احتياجات السوق المحلى والحصول على فرص تصديرية.





وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة فى الخارج من خلال التعاون مع العديد من المنصات التجارية العالمية الكبرى والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتصدير منتجات مشروعات الشباب إلكترونيا أو من خلال مشاركة الجهاز فى العديد من المعارض الدولية وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة لعرض منتجاتهم فى الخارج وإبرام تعاقدات للتصدير.

جاء ذلك خلال كلمتها فى فعالية توقيع اتفاقية "مشروع التدريب خطوة للتصدير" الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الافتياس 2 وصقر بن عبد الله المقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف.

وقد تم التوقيع على هامش الاجتماع الثانى لمجلس إدارة المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، حيث قام الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن جهاز تنمية المشروعات.

وأكدت جامع أن اتفاقية الشراكة الموقعة جاءت فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع معدلات الصادرات المصرية والتعاون والتنسيق مع كل المؤسسات المعنية لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة لرفع جودة منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها بمختلف دول العالم.

وأوضحت جامع أنه تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل 600 من اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة أو الجديدة الراغبين فى التوجه نحو التصدير ولديهم بالفعل منتج تنافسى مطلوب عالميا مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعى، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف خلق جيل جديد من المصدرين وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال توفير منتج متميز يتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة وما يتبعه من زيادة الانتاجية والقدرة على التشغيل.

وأضافت جامع أنه سيتم توقيع اتفاقية شراكة أخرى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتدريب وتأهيل 50 سيدة من صاحبات المشروعات الصغيرة اليدوية والتراثية ممن شاركن فى فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وغيرهن من صاحبات المشروعات اليدوية والتراثية وذلك لتطوير منتجاتهن وتعزيز قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية من خلال تدريبهن على مهارات التسويق وتصوير المنتجات ومهارات التفاوض وإنشاء العلامات التجارية فضلا عن إتاحة التمويلات اللازمة لهم للتوسع والتطوير بالإضافة إلى مساعدتهن للانضمام للقطاع الرسمى.

وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إلى أن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجهات الدولية يهدف لتعزيز قدرات الجهاز وتنفيذ محاور البرنامج الوطنى لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية فى هذا المجال.