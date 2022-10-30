وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة إم جلورى الإماراتية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلورى" القابضة الإماراتية، وعدد من المسؤولين بالشركة لبحث الموقف التنفيذى للتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة.





وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة مستجدات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربى" و"إم جلورى" فى مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب "EM" والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بسواعد مصرية، لافتا إلى أن التعاون يأتى فى ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر، والذى يساهم فى الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، مؤكدا على حرص وزارة الإنتاج الحربى على مواصلة التعاون المثمر مع الأشقاء العرب فى مختلف مجالات التصنيع فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر.

بدورها أثنت الدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلورى" الإماراتية، على جهود الدولة المصرية للتوسع فى إنتاج المركبات الصديقة للبيئة فى ظل استضافتها لمؤتمر تغير المناخ "COP27"، مشيرة إلى تطلعها إلى سرعة تفعيل التعاون بين "إم جلورى" ووزارة الإنتاج الحربى لإنتاج السيارات البيك أب التى تعمل بالوقود المزدوج والذى سيساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة وتساهم فى تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة إم جلورى الإماراتية يأتى تحقيقا لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، دعما لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعـات السيارات، والمهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية "مصنع 360 الحربى"، والمهندس عزت محمد عبد العزيـز رئيــس مجلــس إدارة شركــة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى"، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.