أخبار مصرية

تموين كفر الشيخ: توريد 27 ألف طن أرز شعير

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أ ش أ 2022-10-30 11:39 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية عادل الهابط، إنه تم استلام 27 ألفا و438 طنا و728 كيلوجراما من أرز الشعير خلال الموسم الحالى، عبر 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة (الشركة المصرية للصوامع، البنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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