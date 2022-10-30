سفير مصر لدى كندا يلتقى أعضاء التجمعات المصرية فى تورونتو ومسيساجا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - بحث سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ، خلال لقائه بأعضاء التجمعات والرابطات للجالية المصرية في مدينتي تورونتو وميسيساجا ذات الوجود المصري الكبير، سبل تعزيز التواصل المستمر بين السفارة في أوتاوا وأبناء الجالية في تورونتو ومسيساجا، مشيدا بأبناء الجالية، ووصفهم بالشخصيات الوطنية التي تشرف مصر وتثري كافة مناحي العمل والحياة بالمجتمع الكندي، جاء ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها السفير المصري في كل من المدينتين.

شارك في اللقاء الذي جاء بتنظيم من نادي النيل في أونتاريو - أحد أبرز وأقدم التجمعات المصرية في كندا - برئاسة الدكتور محمد الحلوجي، ورموز الجالية المصرية، والدكتورة هدى المراغي، عميدة كلية الهندسة في جامعة وندسور، والدكتور وجيه المراغي، الذي صمم القطار السريع الكندي، وهما من أقطاب مؤتمرات مصر تستطيع، بجانب المهندس شريف سبعاوي، النائب البرلماني من أصل مصري، وأعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري، والإعلاميون.

وشهد اللقاء نقاشا وديا عميقا بين السفير المصري وأعضاء الجالية حول الخدمات التي تقدمها السفارة، وعبر المشاركون في اللقاء عن سعادتهم باهتمام السفارة المصرية في أوتاوا، ووجود السفير أحمد حافظ للرد على كافة استفساراتهم.

بدوره، أكد النائب شريف سبعاوي أهمية استغلال مصر لقوتها الناعمة المتمثلة في الشخصيات المصرية البارزة في المجتمع الكندي، منوها بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وتفقد السفير أحمد حافظ أيضا الكاتدرائية القبطية مار مرقس بتورونتو أمس، بجانب كنيسة العذراء مريم في ميسيساجا، والتقى خلال هذه الزيارة بنيافة الأنبا مينا وكل من الأب أنجيلوس والأب آمونيوس، كما شملت الجولة زيارة لمدرسة فيلوباتيو التي تخدم الجالية كافة، وكذا كلية ميسيساجا للتأهيل الوظيفي، والمتحف المصري الفرعوني الذي يضم مقلدات للقطع الأثرية.