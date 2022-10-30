هيئة الدواء: ضبط 25 مكانا غير مرخص خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر أكتوبر الجارى وحتى الآن.





يأتى ذلك في إطار متابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبرى، وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن.

ومرت الحملات على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط عدد من الأماكن غير المرخصة.

وتمكن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات من ضبط 25 مكانا غير مرخص تنوعت ما بين مخازن داخل المستشفيات الخاصة بدون ترخيص أو أماكن تدار كصيدليات جميعها بدون الاشتراطات الصحية وبها أدوية مجهولة المصدر، منها أحد مخازن الأدوية بنطاق محافظة الدقهلية وتم ضبطه بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وبه كميات من الأدوية يتم توزيعها على الصيدليات.

وضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص بنطاق طريق الإسكندرية الزراعى، به كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير المعقمة، وغير المسجلة، قبل أن يتم تداولها بالأسواق، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى للهيئة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية فى حال عدم وجود فواتير المستحضرات طبقا للقواعد.

وتداوم هيئة الدواء على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصرى، بشكل يوازى عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة فى الأسواق لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وتهيب هيئة الدواء كافة الصيادلة والمواطنين بتقديم أى شكوى فيما يتعلق بمخالفات تداول الأدوية أو المؤسسات الصيدلية عبر سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمى www.edaegypt.gov.eg.

يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية؛ مما يعود بالنفع على صحة المواطن.