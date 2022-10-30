محافظ الجيزة يتابع جهود تطوير ورصف شوارع أحياء جنوب وشمال والعمرانية

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى والتى شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.





وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة جهود رفع كفاءة الطرق بحى جنوب الجيزة والتى ضمت تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شامل ورصف لشارع سكة الناظر بمنطقه القصبجى بالتوازى مع أعمال تبليط بالانترلوك لشوارع عزبة القصبجى لتحسين حركة سير المواطنين. واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بحى شمال الجيزة والتى شملت استكمال أعمال التطوير بشارع امتداد البصراوى برفع طبقه الطريق المتهالكة والارصفه وإزالة التعديات والبروز للمحال والمنشأت التجارية لتوسعه الشارع وتنفيذ خطه تطوير شامله له من رصف وانشاء ارصفه للمشاة ودعم لشبكة الإنارة الى جانب استكمال تركيب الانترلوك بشارع المشروع ضمن خطه رفع كفاءة الطرق الداخلية بحى شمال. كما تابع محافظ الجيزة جهود حى العمرانية فى تنفيذ خطة التطوير لشوارع المخزن والناصر بمنطقه العمرانية الشرقية حيث تم البدء فى فرد طبقة الدقشوم وإزالة التعديات والبروز بالطريق تمهيدا للرصف. وتفقد تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة للطريق بعد إزالة الطبقة المتهالكة للطريق بشارع الاسكان ومتفرعاته وشوارع المهندس ومصباح عامر الى جانب تنفيذ اعمال الانترلوك لتحسين حركة السير للمواطنين بمتفرعات شارع عبد القادر الخولى بالعمرانية.

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