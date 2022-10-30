Red2Med.. تدشين أسرع كابل بحرى مصرى يربط إفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - دشن عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med.





ويبدأ الكابل من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE). وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدشين الكابل يأتى استكمالا للنجاحات التى تحققها مصر فى مجال الكابلات البحرية الدولية فى ضوء حرص الوزارة على الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافى المتفرد لمصر والذى يمنحها ميزة استراتيجية كبرى حيث تمرر عبر أراضيها أكثر من 90% من البيانات بين الشرق والغرب.

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