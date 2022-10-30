وزيرتا البيئة والتعاون تبحثان آخر الاستعدادات لـCOP27

جدة - نرمين السيد - استقلبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث شهد الاجتماع بحث آخر استعدادات العمل المشترك فى إطار مؤتمر المناخ COP27، المقرر أن تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.





ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروعات المطروحة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، فضلا عن استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وكذلك الإعلان عن الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المناخ.

وخلال اللقاء تم بحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، بشأن المشاركة فى تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27، التى تم إطلاقها يوليو الماضى بالتنسيق بين وزارتى التعاون الدولى والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية، فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق بين الوزارتين للترويج لقائمة المشروعات الخضراء.

وتأتى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى أطلقتها مصر العام الجارى، وأيضًا المساهمات المحددة وطنيًا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفنى وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.

فى سياق متصل، ناقش الوزيرتان تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذى يعد مبادرة وطنية من أجل تحفيز التمويل المبتكر وتعزيز جهود تمويل المناخ محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودفع المجتمع الدولى للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والذى سيتضمن توصيات وآليات واضحة تدعم دور الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح من أجل زيادة جهود تمويل المناخ وتوفير التمويلات للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

من جانب آخر، استعرض الوزيرتان نتائج المسابقة الدولية Climatech Run2022، التى تم إطلاقها أغسطس الماضى، بهدف تحفيز الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المناخ، والفنانين الرقميين للمساهمة بحلولهم المبتكرة وأعمالهم الفنية فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث شهدت المسابقة مشاركة فعالة من 422 شركة من 77 دولة على مستوى العالم تقدموا بحلول فى قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائى والزراعة والمياه والصناعة والنقل، كما شهدت مشاركة فعالة من 166 فنانًا من 55 دولة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية التى سيكون لها فرصة المشاركة فى مؤتمر المناخ.

كما ناقشتا الاستعدادات النهائية لإطلاق تقرير المناخ والتنمية، الذى تم إعداده على مدار الفترة الماضية بتعاون وثيق بين الجهات الوطنية المعنية، وفريق عمل البنك الدولى للخروج بتقرير يعبر عن العلاقة الضرورية بين جهود التنمية في مصر والتغيرات المناخية، بما يدعم الخطوات التي تتخذها الدولة لتحقيق التحول الأخضر، كما يستعرض تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأخذ فى اعتباره الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمشروعات التعاون الإنمائى فى قطاع البيئة تسجل 284 مليون دولار فى العديد من المشروعات من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى المنفذ مع مجموعة البنك الدولى.