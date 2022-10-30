حقائق وشائعات.. الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العينى للخبز وتحويله لنقدى

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العينى للخبز وتحويله إلى دعم نقدى تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العينى للخبز وتحويله إلى دعم نقدى تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددة على استمرار الدعم العينى للخبز كما هو دون أى تغيير فى المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التى يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز فى شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد أن الانتصار فى معركة الوعى كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة من مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يقدم من محتوى درامى على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب ونشر المعلومات الصحيحة، لخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية دور الإعلام فى بناء وعى حقيقى.

وكلف المجلس، قطاع أخبار الشركة المتحدة، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، ويتم بث هذه النشرات على قناة إكسترا نيوز وجميع منصاتها الإلكترونية.

وتابع: فضلا عن ذلك يتم إرسال هذه الخدمة الإخبارية المتخصصة لكل الأحزاب السياسية وجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.