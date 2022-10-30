ورشة عمل حول تأهيل معامل معهد بحوث الإلكترونيات للاعتماد الدولى

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وفى بداية الورشة، جرى استعراض خلفية حول المعامل البحثية والخدمية كافة، الموجودة بمعهد بحوث الإلكترونيات؛ لتقديم الدعم للباحثين وطلاب الجامعات والحاضنات والشركات الناشئة.
وجرت الإشارة إلى قانون المترولوجيا وأهم مواده، والمواصفات القياسية للمعامل ومتطلبات مواصفة الأيزو 17025 بشقيها الإدارى والفنى، مع تحديد حزم البرامج التدريبية التى سيحصل عليها العاملون بالمعهد ضمن مشروع التأهيل، ومنها على سبيل المثال (متطلبات أيزو 17025 - تقدير اللايقين فى نتائج القياس - طرق السيطرة على جودة النتائج والضبط الإحصائى - تحليل المخاطر - التدقيق الداخلى).
وجرى وضع خطة عمل وجدول زمنى لمشروع تأهيل المعامل المرشحة للحصول على الاعتماد من المجلس المصرى للاعتماد (EGAC) كخطوة أولية، كما تم عرض الخطوات التى يتخذها المعهد للحصول على المواصفة العالمية أيزو 9001.
وشددت الدكتورة شيرين محرم، على أهمية المعامل البحثية بالمعهد، ومنها معامل الأقسام البحثية، والمعامل المركزية، والمتخصصة، وأوضحت مدى جاهزيتها بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة والكوادر العلمية المتخصصة وأهميتها القصوى؛ لتوطين الصناعات الإلكترونية، ولخدمة المنظومة البحثية والشركات الناشئة، وتعزيز مصادر الدخل للمعهد، ورفع مستوى الأبحاث العلمية فى التصنيف الدولى، إلى جانب توفير الخدمات المعتمدة لطلاب الجامعات والمجتمع المدنى.
ومن ناحيته، قال الدكتور هشام فاروق، إن الوزارة حريصة على تقديم الدعم المادى واللوجيستى لاعتماد جودة المعامل بالمعهد والحصول على PT الدولية، مشيدا بإمكانيات المعهد وما يملكه من معامل مركزية متخصصة ومهمة على المستوى الإقليمى.
وأشار إلى أهمية تأهيل المعامل للحصول على الاعتماد الدولى بجميع الجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.
وحاضر فى الورشة الدكتور ممدوح مصطفى حلاوة، المدير التنفيذى لمركز استشارات نظم الجودة بالمعهد القومى للمعايرة، والدكتورة علياء عبدالفتاح، باحثة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس سمير حسين رئيس المعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات.
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