انت الان تتابع خبر التقييم الشخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى.. وزارة التعليم تعلنها أمام الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب إلى كل المدارس في جميع المحافظات، وفيه التقييم الشخصي الذي يخص مهارات تلاميذ الصفوف الأولى، وهي تعد من أبرز الأشياء التي تخص الجميع حالياً.

دعم منظومة التعليم قبل الجامعيونص الخطاب المرسل جاء فيه ما يلي “في ظل جهود الوزارة لدعم منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصًا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، ومعدلات تقدم التلاميذ، بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط ضعفهم لمواجهتها وعلاجهم”.

خطاب وزارة التعليم للمديريات التعليمية

ووجه الخطاب بأهمية الالتزام بما يأتي “قيام معلمي الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري، وعلى فترات زمنية مناسبة، لقياس كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب، المرتبطة بالصف الدراسي، وذلك بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم”.

قياس معدل اكتساب الطالب المعارف والمهارات

وشمل أيضاً “ضرورة قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى، وتحفيزهم على تحسين أدائهم، من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري، والتقييم من خلال الأنشطة، والتقييم من خلال الملاحظة”.

عدم ربط نجاح ورسوب الطالب بالتقييمات

وأضاف الخطاب “أنه سوف يتم إبلاغ أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه، واستخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الأمور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها على انتقالهم من صف إلى آخر”.