انت الان تتابع خبر فضائح زوجة صيدلي حلوان.. تحريات المباحث كشفت المستور وعلاقتها غير الشرعية بسائق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم نص تحريات مباحث قسم شرطة حلوان بخصوص واقعة ولاء زايد الشهير إعلامياً بـ “صيدلي حلوان”، وهو الذي توفي بسبب استعراض القوة تجاهه من خلال زوجته الأولى وأسرتها وتسببوا في وفاته.

خلافات صيدلي حلوان مع زوجته انتهت بقتله

وأكدت الأوراق الخاصة بتحريات المباحث حول واقعة مقتل صيدلي حلوان، إن زوجة الصيدلي التي تدعي ريماء حمدي عبد العاطي البالغة من العمر 31 سنة، على علاقة بشخص يدعي محمود وهو سائق أوبر وتم التوفيق بينهما بتدخل الاهل وردها إلى عصمته مرة أخرى، ولكن الخلافات استمرت بينهم إلى أن توفي على يد زوجته وأهلها.

وقالت التحريات أن المتوفي صيدلي حلوان قرر أن يتزوج من فتاة أخرى وهي تدعي ريم سعد، وكان يريد أن يصطحبها إلى المملكة العربية السعودية بدون علم زوجته الأولى، واتفق قبل وفاته مع زوجته الأولى بأن يحضر لها في الإجازات وبالفعل كتب الكتاب على زوجته الثانية، وبمجرد علم زوجته بهذا وأهلها فقاموا بتعنيفه والذهاب له ثم قتلوه وتم إلقائه من الدور الخامس وتوفي في الحال.