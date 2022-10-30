انت الان تتابع خبر أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من الشبورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالتحذير من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية للساعة الـ 8 صباحاً، ووجهت مناشدة لكل المواطنين بأن يهدئوا السرعة ويشغلوا الكشافات الخاصة بالسيارات إلى أن يتم اختفائها وتظهر الشمس الساطعة مرة أخرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

وسوف تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والتي تكون من وإلى القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة، ومن المرجح أن تسجل درجات الحرارة اليوم 27 درجة على القاهرة و26 على المدم الساحلية أثناء ساعات النهار.

وسوف ينتشر طقس لطيف في أول الليل مائل إلى البرودة في آخره، وأيضاً توجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية، وتسقط الأمطار اليوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وينتشر اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 الكثير من الأجواء المائلة إلى الحرارة على شمال البلاد، وأيضاً من المرجح أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 27 درجة في النهار، وتأتي درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 27 -20

السواحل الشمالية 26- 19

جنوب سيناء 30- 22

شمال الصعيد 28 -16

جنوب الصعيد 31- 19