انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول الإنجليز: مبيروحوش الشغل عشان ريحتهم وحشة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو بتيفجر مفاجأة حول الإنجليز وذهابهم إلى الشغل، وذلك بسبب أنهم يريدون التوفير في الطاقة والحموم، وهذا حدث بعد إصدار الكثير من القرارات التي تحثهم باستمرار على توفير الطاقة.

عمرو أديب يتحدث عن توفير الطاقة عند الإنجليز