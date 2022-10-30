انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول الإنجليز: مبيروحوش الشغل عشان ريحتهم وحشة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو بتيفجر مفاجأة حول الإنجليز وذهابهم إلى الشغل، وذلك بسبب أنهم يريدون التوفير في الطاقة والحموم، وهذا حدث بعد إصدار الكثير من القرارات التي تحثهم باستمرار على توفير الطاقة.
عمرو أديب يتحدث عن توفير الطاقة عند الإنجليز
وتحدث عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “إن كثير من الإنجليز مبيروحوش الشغل عشان ريحتهم وحشة، فيه اقتصاد في الحموم ومزيل العرق، وصلوا للمرحلة دي، أن الإنجليز شالوا وزارة بعد 44 يوميًا، ولذلك المواطن في العالم لديه أولوية وهي الأسعار في المقام الأول”، شاهدوا الفيديو من هنا.
تحسين الأمور الاقتصادية
وكشف أديب أن الفترة القادمة تحتاج إلى التفاهم وتحسين كل الأمور الاقتصادية، وهذا ما نلاحظه حالياً من الحكومة تجاه المستثمرين جيداً، وتم لفت الانتباه الانتباه إلى أنه هناك الكثير من القرارات الجديدة بزيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص.