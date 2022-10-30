” قوى عاملة المنيا ”: ندوة توعوية بالسلامة والصحة المهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن نشاط لمكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة،وتنظيمه ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعنوان (احمى نفسك)، وذلك بمستشفى الرمد بمغاغة، لتوعية العمال وممثلي المنشأت بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل .

وأوضح هشام زكى اسحق مدير مديربة القوى العاملة بالمنيا في تقريره، أنه تم عقد الندوة تنفيذا لخطة التوعية والإعلام بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة،بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية،مشيرا إلى أن الندوة شملت موضوعات خطة الطوارئ - ومهمات الوقاية الشخصية - والإجراءات الاحترازية وبلغ إجمالى الحاضرين (١٦) عاملا.