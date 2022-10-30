التعليم العالي: ورشة عمل ببحوث الإلكترونيات حول تأهيل معامل المعهد للاعتماد الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول تنظيم المعهد ورشة عمل بعنوان "تأهيل معامل المعهد للحصول على الاعتماد الدولي بمرجعية مواصفة اعتماد المختبرات أيزو 17025"، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، بحضور د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

فى بداية فعاليات الورشة تم استعراض خلفية حول كافة المعامل البحثية والخدمية الموجودة بمعهد بحوث الإلكترونيات؛ لتقديم الدعم للباحثين وطلاب الجامعات والحاضنات والشركات الناشئة، كما تمت الإشارة إلى قانون المترولوجيا وأهم مواده، والمواصفات القياسية للمعامل ومتطلبات مواصفة الأيزو 17025 بشقيها الإداري والفني، مع تحديد حزم البرامج التدريبية التي سيحصل عليها السادة العاملين بالمعهد ضمن مشروع التأهيل، ومنها علي سبيل المثال (متطلبات أيزو 17025 - تقدير اللايقين في نتائج القياس - طرق السيطرة على جودة النتائج والضبط الإحصائي - تحليل المخاطر - التدقيق الداخلي).

وخلال الفعاليات تم وضع خطة عمل وجدول زمني لمشروع تأهيل المعامل المرشحة للحصول على الاعتماد من المجلس المصري للاعتماد (EGAC) كخطوة أولية، كما تم عرض الخطوات التي يتخذها المعهد للحصول علي المواصفة العالمية أيزو 9001.

وأكدت د. شيرين محرم على أهمية المعامل البحثية بالمعهد، ومنها معامل الأقسام البحثية، والمعامل المركزية، والمتخصصة، وأوضحت مدي جاهزيتها بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة والكوادر العلمية المتخصصة وأهميتها القصوى؛ لتوطين الصناعات الإلكترونية، ولخدمة المنظومة البحثية والشركات الناشئة، وتعزيز مصادر الدخل للمعهد، ورفع مستوى الأبحاث العلمية في التصنيف الدولي، إلى جانب توفير الخدمات المعتمدة لطلاب الجامعات والمجتمع المدني.

ومن جانبه، أكد د. هشام فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم المادي واللوجيستي لاعتماد جودة المعامل بالمعهد والحصول على PT الدولية، مشيدًا بإمكانيات المعهد وما يملكه من معامل مركزية متخصصة وهامة على المستوي الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية تأهيل المعامل للحصول على الاعتماد الدولي بجميع الجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

حاضر في الورشة د. ممدوح مصطفي حلاوة المدير التنفيذي لمركز استشارات نظم الجودة بالمعهد القومي للمعايرة، ود. علياء عبدالفتاح باحث بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس سمير حسين رئيس المعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات.