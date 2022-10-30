القوى العاملة : ندوة توعية حول المساواة بين الجنسين فى مكان العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بشان ، عقد ندوة توعية بعنوان " المساواة بين الجنسين وتأمين بيئة العمل " وذلك بمركز تدريب العجيزى بطنطا للتفصيل و الحياكة بحضور 15 متدربة من متدربات مركز التدريب المهنى .

واوضح احمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية فى تقريره ، ان الندوة تناولت عدة موضوعات منها : دور المراة فى المجتمع ، والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ، والعنف والتحرش ضد المراة وكيفية الدفاع عن النفس ، وأهداف وحدة المساواة بالمديرية ، وتأمين بيئة العمل واهمية التدريب وتكافؤ الفرص .

واضاف مدير المديرية ، ان الندوة انتهت بمجموعة من التوصيات لمكافحة العنف والتحرش ، وأهمية التدريب الذى تقدمه الوزارة من اجل خلق فرص عمل لائقة للمرأة ، وطرق العمل الآمن ، وحاضر فى الندوة إيمان عصمت مدير شئون المرأة ، وامل وريدة ، وبدر إسماعيل من العاملين بالمديرية .