عوض تاج الدين ينفي انتقال أمراض الكوليرا والسل وشلل الأطفال إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - نفى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، انتقال أمراض الكوليرا والسل وشلل الأطفال إلى مصر.

وأكد تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن مصر لم ينتقل إليها أي من تلك الأمراض، مبينا أن حالات الإصابة في مصر بمرض السل تمثل 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا العدد قليل للغاية.

وأضاف أن مرض السل لم ينته عالميا وأكثر قارة تعاني من السل وأمراض كثيرة هي قارة إفريقيا وبعض دول جنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن الحروب في منطقة الشرق الأوسط والنزاعات المسلحة، نجم عنها ظهور بعض الأمراض، مثل الكوليرا والسل وشلل الأطفال.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالسل زادت على مستوى العالم مؤخرا وهذا يرجع إلى ضعف المناعة.