” القوى العاملة” :دفعة جديدة للمتدربين بمركز التدريب المهني ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - تفقد عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عملية التقييم والاختبار النهائى للمتدربين بورش التدريب بالمركز الثابت التابع للمديرية، حيث تم عقد الاختبارات للورش التى أتمت عدد الساعات المقررة لها ، حتى يحصل المتدرب على شهادة اجتياز الدورة .

وأوضح مدير المديرية في التقرير الذي تلقته وزارة القوى العاملة من المديرية ،بأنه تم تخريج ٣٨ متدربة من خلال برنامجين تدريب للتفصيل والحياكة، فضلا عن تخريج ٢٠ متدرب ومتدربة من خلال دورة تدريب مهارات وصيانة الحاسب الآلي.

ووجه مدير المديرية بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع الخريجين المتدربين والمتدربات من جميع الورش التدريبية لتوعيتهم والتعرف على التيسيرات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب بخصوص التمويل والتسويق ومعرفة أسس وقواعد إقامة المشروعات لدعم ريادة الأعمال،وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.