تأكيد السيسى على الشراكة مع رجال الأعمال بمشروعات «ابدأ» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "شراكة مع رجال الأعمال بمشروعات مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن الرئيس السيسى تأكيده خلال مشاركته فى افتتاح المعرض والملتقى الدولى الأول للصناعة أمس، استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، مشيرا إلى أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم.

وأوضح الرئيس أن المبادرة تتضمن مشروعات لمستلزمات الإنتاج، أو منتجات السوق المصرى بحاجة لها، مشيرا إلى أن هناك قائمة من المنتجات ومستلزمات الإنتاج تستوردها مصر منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن الأرقام والبيانات الخاصة بتلك المنتجات متاحة فى وزارتى الصناعة والمالية والبنك المركزى.

وأشار إلى أن الدولة تزود المستثمرين بالطاقة، سواء الغاز أو الكهرباء، بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، مضيفا أنه سيتم صرف نحو تريليون جنيه على مبادرة "حياة كريمة"، وستظل المشروعات القائمة، فى إطار المبادرة من طلمبات وغيرها، فى حالة صيانة وإحلال خلال السنوات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى وجه البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين، كما وجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر.

ودوليا وتحت عنوان "بايدن يشارك فى كوب 27" ويدعو العالم للتحرك لمواجهة تغير المناخ"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتوجه إلى مصر، فى الحادى عشر من نوفمبر المقبل، للمشاركة فى قمة المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ، حيث من المقرر أن يدعو العالم للتحرك خلال هذا العقد الحاسم، لمواجهة أزمة تغير المناخ.

وقالت المتحدثة باسم "البيت الأبيض" كارين جان بيير، إن بايدن سيستغل القمة، للبناء على العمل المهم الذى قامت به الولايات المتحدة؛ لتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمى، ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلى بالمرونة فى مواجهة تأثيراته.

وعربيا، وتحت عنوان "وزراء الخارجية العرب يحضرون للقمة العربية الـ 31 بالجزائر"، أوضحت صحيفة "الأخبار"، أن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا مساء أمس فى مقر مركز "عبداللطيف رحال" للمؤتمرات بالعاصمة الجزائرية للتحضير لأعمال القمة العربية الـ 31، التى تحتضنها الجزائر بعد تأجيلها 3 مرات منذ آخر قمة عربية فى تونس فى عام 2019، ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع سامح شكرى وزير الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تأكيده خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أن القمة العربية تلتئم بعد ما يقرب من 3 أعوام من الانقطاع بسبب جائحة "كورونا"، وفى خضم أحداث جسام على المسرح الدولى والإقليمى على حد سواء.

وأشار إلى أن القمة هى الآلية الأهم من آليات العمل العربى المشترك لأنها تضع إطاره الناظم وتصوغ الرؤية التى يتحرك فى إطارها والأهداف الاستراتيجية التى يسعى إلى تحقيقها لذلك نحرص جميعا كل الحرص على القمة ودورية انعقادها.

وتحت عنوان "تعليمات مشددة من رئيس الوزراء للمحافظين: لن نسمح بإخفاء السلع أو المبالغة فى الأسعار أو الاحتكار"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده على ضرورة استمرار الآليات المتبعة لمراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، فى إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق.. مشددا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المبالغة فى الأسعار، والمضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقى شكاوى المواطنين فى حالات المبالغة فى الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مخالف يستغل تلك الظروف.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولى أمس الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".. موضحا أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع فى الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية؛ بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

وتحت عنوان "التموين تشغل شركاتها فى العطلات لتوفير السلع"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن المجمعات الاستهلاكية والشركة العامة للجملة والشركة المصرية واصلت انتظامها خلال العطلات الرسمية فى توفير السلع للمواطنين، فيما أعلنت تشديد الرقابة على المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تلقى تقريرا مفصلا من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد أن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها، أمس وأمس الأول، منذ الصباح الباكر فى كل منافذها، وأشار التقرير أيضا إلى أن شركتى الجملة العامة والمصرية قد تم فتح مخازنهما، التى يصل عددها إلى 1500 مخزن، طوال اليومين، لتوفير السلع التموينية لأكثر من 40 ألف منفذ تموينى.

وعملت منافذ تعبئة الأرز والدقيق والمكرونة والسكر والمضارب والمطاحن بكامل طاقتها الإنتاجية أيضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية، وتم بدء صرف استعاضات نوفمبر المقبل إلى منافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأوضحت أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية فى المخازن تمهيدا لتسليمها إلى فروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى، فى إطار تكثيف المعروض منها، مع التأكيد على الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة من جانب الوزارة، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرارا تاما دون أى نقص فى الإمداد، أو زيادة أسعارها، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا.

وأكدت الصحيفة أن الوزير وجه قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بضرورة القيام بحملات يومية وجولات تفتيشية على كل المنشأت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيا.