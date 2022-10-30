تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. بدء إعداد الخطط الاستراتيجية لمحافظتى سوهاج وقنا

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ببدء إعداد الخطط الاستراتيجية لمحافظتى سوهاج وقنا، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





جاء ذلك فى ضوء الدور المنوط للوزارة فى دعم المحافظات، لإعداد خططها التنموية، لتصبح نموذجا يتم تعميمه فى باقى محافظات الصعيد ثم محافظات الجمهورية، فى إطار ما يقوم به البرنامج من تعميم للممارسات الجيدة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

وأعلن اللواء هشام آمنة، إطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عملية إعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا 2030 والتى تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية 2030، وذلك استنادا للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الوزير، إن إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعتبر تفعيل لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 الذى ينص على قيام المحافظات بإعداد خطط تنموية استراتيجية.

وأوضح آمنة أنه لضمان الربط والتشبيك بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة فى الإطار الإقليمى والقومى الأشمل وينعكس على المستوى المحلى للمدن والقرى، تم اتباع منهجية تعتمد على التكامل والربط بين رؤى الوزارات والهيئات على المستوى المركزى والمراكز والمديريات على المستوى المحلى، مشيرا الى أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع ممثلى الوزارات والهيئات المركزية للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم لمستقبل التنمية فى محافظتى سوهاج وقنا.

وأشار إلى أنه سيلى ذلك تنفيذ مجموعة من ورش العمل بمحافظتى سوهاج وقنا لتحديد أهم التحديات التى تواجه قطاعات التنمية بالمحافظات ومراكزها وتقدير حجم الفجوات التنموية، ووضع أهم أهداف ومرتكزات الخطط التنموية على المستوى القطاعى والجغرافى اعتمادا على المزايا التنافسية والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها كل محافظة بمراكزها، وإعداد مصفوفة للتدخلات التنموية والمشروعات ذات الأولوية وربطها بشكل برامجى ومتكامل مع القطاعات الأخرى ومتسق مع المخططات الاستراتيجية العمرانية، مع تصميم مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة مدى التقدم فى تنفيذ البرامج والمشروعات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية على كافة المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لكافة فئات المجتمع والحفاظ على استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة محليا.