سفير مصر لدى كندا يلتقى أعضاء التجمعات المصرية فى تورونتو ومسيساجا

شارك فى اللقاء الذى جاء بتنظيم من نادى النيل فى أونتاريو - أحد أبرز وأقدم التجمعات المصرية فى كندا - برئاسة الدكتور محمد الحلوجى، ورموز الجالية المصرية، والدكتورة هدى المراغى، عميدة كلية الهندسة فى جامعة وندسور، والدكتور وجيه المراغى، الذى صمم القطار السريع الكندى، وهما من أقطاب مؤتمرات مصر تستطيع، بجانب المهندس شريف سبعاوى، النائب البرلمانى من أصل مصرى، وأعضاء الهيئة الكندية للتراث المصرى، والإعلاميون.
وشهد اللقاء نقاشا وديا عميقا بين السفير المصرى وأعضاء الجالية حول الخدمات التى تقدمها السفارة، وعبر المشاركون فى اللقاء عن سعادتهم باهتمام السفارة المصرية فى أوتاوا، ووجود السفير أحمد حافظ للرد على كافة استفساراتهم.
بدوره، أكد النائب شريف سبعاوى أهمية استغلال مصر لقوتها الناعمة المتمثلة فى الشخصيات المصرية البارزة فى المجتمع الكندى، منوها بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتفقد السفير أحمد حافظ أيضا الكاتدرائية القبطية مار مرقس بتورونتو أمس، بجانب كنيسة العذراء مريم فى ميسيساجا، والتقى خلال هذه الزيارة بنيافة الأنبا مينا وكل من الأب أنجيلوس والأب آمونيوس، كما شملت الجولة زيارة لمدرسة فيلوباتيو التى تخدم الجالية كافة، وكذا كلية ميسيساجا للتأهيل الوظيفى، والمتحف المصرى الفرعونى الذى يضم مقلدات للقطع الأثرية.
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