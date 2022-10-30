«القوى العاملة» تحذر من النصابين: لم نتصل بأحد

جدة - نرمين السيد - تحذر وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع فى "فخ" أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"، من خلال الاتصال، أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، بهدف جمع بياناتهم، ومطالبتهم بدفع رسوم، والنصب عليهم.





وتهيب الوزارة، فى بيان لها اليوم الأحد، بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب، وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط. وتؤكد الوزارة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى facebook تحت اسم وزارة القوى العاملة المصرية، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg، كما تقوم الوزارة حالياً بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك العمالة على أرض الواقع فى مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل أوسع، تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

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