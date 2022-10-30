محافظة تسجل 16 درجة.. أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

جدة - نرمين السيد -

وذكرت الهيئة، أن اليوم الأحد، يشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد، فجاءت كما يلى:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.