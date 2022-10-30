محافظ بورسعيد: ما تم بالمحافظة فى مجال الصناعة يعد طفرة عظيمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن ما تم فى بورسعيد منذ 2017 فى مجال الصناعة يعد طفرة صناعية عظيمة ولا تتأتى إلا بوجود بيئة تشريعية من الدولة المصرية ومتابعة توجيهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف الغضبان، فى تصريحات له، أن الرئيس السيسى وجه بتحويل بورسعيد إلى محافظة صناعية، مشيرا إلى أنه تم زيادة المنطقة الصناعية فى بورسعيد، خلال السنوات السبع الماضية، إلى 164 مصنعا فى جميع أنواع الصناعات. وتابع: "نعمل على تذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مجال الصناعة"، مؤكدا أن الرئيس السيسى يشجع الاستثمار والصناعة المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 3 مصانع عملاقة فى مجال الإطارات لدعم الاستثمار القومى فى بورسعيد قريبا.

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